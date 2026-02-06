シンガーソングライターの藤原さくら（30）が6日、自身のXを更新。義理の兄の著作が「2026年本屋大賞」にノミネートされたことを報告した。藤原は「義兄ちゃん！！！！！森バジル！！！！本屋大賞！！！！ノミネートです！！！！！！！」と興奮気味に報告。義理の兄で作家の森バジル氏の「探偵小石は恋しない」（小学館）がノミネート作品に選ばれたことが、この日発表されていた。藤原は「やばいよ！！！！！！日本の本のグ