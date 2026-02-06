外国人タレントのレイモンド・ジョンソン（63）が、6日までにインスタグラムを更新。男児の誕生を報告した。レイモンドは「神様の祝福に包まれて、今日、私たちは愛しい男の子をこの世界に迎えました」と報告し、妻と子どもとの家族写真を投稿した。続けて「小さな体に、幸せと希望をいっぱい詰め込んだ、かけがえのない宝物。まだ言葉にならないぬくもりと、やさしい鼓動が、私たちの心を静かに満たしてくれます。小さな手のひら