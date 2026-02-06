【「ブラビア X75WL」シリーズ（55インチ/65インチ）】 セール中 ブラビア KJ-55X75WL Amazonにて、ソニーの4K液晶テレビ「ブラビア X75WL」シリーズの55インチと65インチが割引価格で販売されている。 「ブラビア X75WL」は、Google TVを搭載し、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が