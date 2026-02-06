160.63ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 156.75現値 156.6121日移動平均 156.52エンベロープ1%上限（10日間） 156.19一目均衡表・雲（上限） 155.78一目均衡表・基準線 154.9710日移動平均 154.72一目均衡表・転換線 154.72一目均衡表・雲（下限） 154.44100日移動平均 153.42エンベロープ1%下限（10日間） 152.59ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 150.3