【動画】坂本花織 公開練習｜https://youtu.be/yDd7TjWPaLU 2月6日（金）に開幕するミラノ・コルティナ五輪。フィギュアスケート女子代表の坂本花織（25＝シスメックス）が、フリープログラムの調整を行った。 練習では髪をお団子スタイルにまとめた坂本選手が、フリーの曲『愛の賛歌』をかけた演技練習を実施。7本のジャンプを試み、うち6本を着氷させるなど、調整は極めて順調な様子だった。 リラックスし