６日に開幕を迎えるミラノ・コルティナ五輪に、すでに暗い影が忍び寄っている。大会組織委は５日、アイスホッケー女子のフィンランド代表内にノロウイルス感染が確認されたため、同日に実施予定のフィンランドーカナダ戦を１２日に延期すると発表した。フィンランドのアイスホッケー協会の発表によると、代表２３選手のうち、１３人が感染、または隔離されているという。最初に異変が生じたのは３日の夜で、５日も練習は元気な