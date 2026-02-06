◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）前走の東京スポーツ杯２歳Ｓで２着に好走して、今年の始動戦を迎えるゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）が２月６日、順調に最終調整を済ませた。レースを２日後に控えて、京都競馬場への輸送前日となるこの日は、美浦・坂路で６２秒１―１４秒６をマーク。元気いっぱいの様子で、ほどよく気合が乗っていた。宮田調教師は「追い切