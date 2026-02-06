県北部では強い寒気の影響で、2月8日から9日ごろにかけて山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となるおそれがあります。積雪や路面の凍結による、交通障害などに注意してください。県内には8日から上空に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため、北部では8日から9日ごろにかけて山地を中心に大雪となり、平地でも大雪のおそれがあります。8日の午前6時までの24時間に降る雪の量は、いずれも多いところで