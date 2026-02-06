昨季限りで中日で現役引退した元日本ハムの中田翔氏が6日、沖縄・名護の日本ハム1軍キャンプ地を訪問した。午前中に2軍キャンプ地の沖縄・国頭を訪問後、正午頃に名護入り。栗山英樹CBOに挨拶し、現役ドラフトで巨人から加入した元同僚の菊地らと挨拶を交わした。午後からのフリー打撃ではケージの後ろから野村らの打撃を見ていたが、雨が降ってきてベンチへ戻ろうとすると、森本外野守備走塁コーチから「ダメ！」と注意され