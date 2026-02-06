埼玉県秩父市の山林で大規模な火災が発生したとして、県は6日、自衛隊に災害派遣を要請した。県によると、火災により、1人が軽いやけどを負った。県警や地元消防の調べでは、同日早朝の時点で約40ヘクタールが焼けた。建物の被害は確認されていない。4日午後、山林から煙が出ているのをパトロール中の警察官が発見し、119番した。消防などは5日午後、火災が鎮圧したと判断したが、その後再び燃え広がった。