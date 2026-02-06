鉄道ファンなら一度は乗ってみたい、全車グリーン車のハイグレード車両「なごみ（和）」。普段はなかなか乗車機会のないこの特別な車両が、ふくしまDCに合わせて常磐線に登場します！ 列車名は「なごみ浜通り号」。2026年4月4日（土）、上野駅から福島県浜通りエリアの相馬駅まで、優雅な春の旅へと誘います。E655系「なごみ（和）」とは「なごみ（和）」ことE655系は、お召列車としても使用されるJR東日本の特別車両です。全席が