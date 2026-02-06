2月6日（現地時間5日）、シカゴ・ブルズが敵地のスコシアバンク・アリーナでトロント・ラプターズと対戦した。 ブルズはボストン・セルティックスからトレードで加入したアンファニー・サイモンズが先発に名を連ね、ジェイデン・アイビー、アイザック・オコロ、マタス・ブゼリス、ジェイレン・スミスとともに出場。2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝はベンチから出場した。 河村は10点ビハイン