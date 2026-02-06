ニッスイが後場に入り急速に切り返し、上場来高値を連日で更新している。同社は６日正午、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。あわせて通期の業績予想を上方修正した。今期の売上高予想は従来の９０００億円から９２８０億円（前期比４．７％増）、最終利益予想は２５０億円から２７５億円（同８．３％増）に見直した。最終利益は減益予想から一転、過去最高益を計画する。期末配当予想は４円増額