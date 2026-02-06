ブロードバンドタワーが後場急落している。同社はきょう午後０時３０分ごろ、２６年１２月期通期の連結業績予想を公表。営業利益の見通しを前期比３８．４％減の５億円としていることや、年間配当計画を前期比１円減配の２円としていることがネガティブ視されているようだ。 売上高は同１２．４％減の１３４億円を予想。一部顧客における利用計画の見直しに伴い、データセンターの売り上げが減少す