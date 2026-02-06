午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７１４、値下がり銘柄数は８２８、変わらずは４９銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に建設、水産・農林、電気機器、食料など。値下がりで目立つのはその他製品、医薬品、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS