ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮＩＥＳは後場急騰し、上場来高値を更新している。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を発表した。売上高が１２２６億５６００万円（前年同期比２３．７％増）、営業利益が１３４億６３００万円（同４０．５％増）、最終利益が８５億４５００万円（同３９．４％増）だった。営業利益率が前年同期の９．７％から１１．０％に上昇しており、