Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramで、浜辺美波と共にW主演を務めた映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）のオフショットを披露。作品に対する長文のメッセージも公開している。 【写真＆動画】目黒蓮の黒スーツ礼服姿オフショット／『ほどなく、お別れです』トレーラー ■映画の公開にあたり目黒が胸中を語った長文のメッセージも 目黒は青空のもと、ブラックフォーマルで振り返る