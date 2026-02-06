システムズ・デザイン [東証Ｓ] が2月6日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比36.9％増の4億円に拡大し、通期計画の5.8億円に対する進捗率は5年平均の60.6％を上回る69.4％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.6％増の1.8億円とほぼ横ばいの計算になる。 直近3ヵ月