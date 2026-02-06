6日13時現在の日経平均株価は前日比320.39円（0.60％）高の5万4138.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は714、値下がりは828、変わらずは49。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を108.30円押し上げている。次いでＳＢＧ が73.80円、ソニーＧ が34.93円、アドテスト が30.75円、味の素 が27.88円と続く。 マイナス寄与度は29.68円の押し下げで中外薬 がトップ。以下、リクルート