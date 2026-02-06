ＡＧＣ [東証Ｐ] が2月6日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終損益は691億円の黒字(前の期は940億円の赤字)に浮上し、従来予想の570億円の黒字を上回って着地。26年12月期の同利益は前期比11.3％増の770億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比2.4倍の296億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.0％→6.0％とほぼ横ばいだった。