JRAは6日、第76回（GIII、東京芝1600m）の枠順を発表した。昨年の覇者ウォーターリヒトは6枠12番、マイルCSからの巻き返しを狙う4歳馬マジックサンズは2枠4番、京都金杯を制したブエナオンダは8枠16番から発走する。 ■6枠までが勝ち負けも3枠鬼門 過去10年、最多の3勝を挙げるのが1枠で【3.0.2.11】勝率18.8％、単勝回収値319、複勝回収値315をマークする。2勝を挙げるのは2枠【2.3.0.13】、4枠【2.2.1.14】