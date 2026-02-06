2025年4月に発売し好評だった「サッポロサワー 氷彩1984 晴れやかライム仕立て」が数量限定で再登場する。ホワイトブランデー仕立てのまろやかな口当たりはそのままに、晴れ晴れとした気分で楽しめるライムのさわやかな味わいが特徴だ。パッケージは青緑の背景色と、裏面にライムを加えたグラスデザインを配置することで、ライムのさわやかな味わいを直感的に表現している。【イメージ】「氷彩晴れやかライム仕立て」500ミリリット