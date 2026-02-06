カンボジアで韓国人を対象に特殊詐欺を行う組織に対し、李在明（イ・ジェミョン）大統領が「韓国人に手を出したら身を滅ぼす」とカンボジアで使われているクメール語でX（旧ツイッター）に投稿した後、削除した、と韓国紙が伝えた。削除はカンボジア側から投稿の理由を尋ねられたためだった。朝鮮日報などによると、李大統領は1月30日、Xに「カンボジアの中国犯罪組織も今や韓国警察の取り締まりを恐れて韓国人組織員を募集してい