【ロンドン＝市川大輔】ドイツ連邦カルテル庁は５日、米インターネット通販大手アマゾン・ドット・コムが独占禁止法に違反したとして、約５９００万ユーロ（約１１０億円）の支払いを求めた。外部の小売り業者が自ら出品した商品に自由に値付けすることを妨げたと認定した。アマゾンは自社のネット通販サイト上で、外部業者の出品価格が高い場合、商品を削除したり、目立つ位置から外したりした。アマゾンは同じサイトで自社の