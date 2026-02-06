Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。雨の日、傘をたたむのが本当に苦手です。きれいに折り目を揃えて、くるくる巻いて、バンドで留めて。その間に手は濡れるし、急いでいるときほど生地が言うことを聞かないものです。そんな「傘をたたむストレス」から解放されたくて、ずっと理想の傘を探していました。シリーズ累計3万8000本を売