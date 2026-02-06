【追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。】 アニメ化決定 ファンタジー漫画「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。」のアニメ化が決定した。 本作は、講談社「月マガ基地」にて連載中の六志麻あさ氏が原作、業務用餅氏が作画を務めるマンガを原作としたアニメ。マンガ版の正式名称は「追放されたチート付与魔