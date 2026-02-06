メーガン妃のブランド「アズ・エヴァー」はバレンタインデー向けの新作コレクションを今週に発表したが、インスタグラムに投稿したヘンリー王子とのＰＲ動画が「あまりにも不自然」との非難がＳＮＳ上で巻き起こっている。「スカイ・ニュース・オーストラリア」が６日、報じた。今回のコレクションはロサンゼルスのショコラティエ、コンパルテスとアズ・エヴァーがコラボレーションしたチョコレート４種類が用意され、セット価