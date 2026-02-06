高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。今回は、現行モデルからヴィンテージモデルまで造詣深いロデオドライブ横浜関内店の中嶋研一さんに「パテックフィリップ PAGODA(パゴダ) Ref.5500J」を紹介してもらいました。パテックフィリップ PAGODA Ref.5500J