【イエナ】のキッズライン【イエナ アンファン】が、2026年2月18日（水）～24日（火）まで、伊勢丹新宿店で初の期間限定ポップアップショップが開催します。本イベントでは先行販売アイテムからシグネチャーアイテム、2026年の卒入園に向けた新作オケージョンアイテムなどが豊富にラインナップ。さらに自宅でデザイナー体験ができる限定キットの販売や、購入者向けの限定ノベルティなども用意されています