失踪した娘を捜すうち非情になった大企業会長と、彼女に娘だと偽られて利用された孤児のヒロインによる激しい愛憎のドラマ『シンデレラゲーム〜偽りの母娘（おやこ）〜』は、『優雅な母娘（おやこ）』の脚本家が手掛けた話題の最新作。記憶喪失やひき逃げ、偽装妊娠といったマクチャンドラマの定番要素だけでなく、想像を超える“あり得ない”展開の連続で息もつかせぬ本作の魅力をお届けする。【写真】複雑な人間模様が絡み合う