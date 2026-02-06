プロレスリング・ノアは６日、この日の後楽園ホール大会（試合開始・午後６時半）の前売り指定券が全席完売したことを発表した。プロレスリング・ノアは公式ＷＥＢなどで「本日、後楽園ホール大会の前売指定席は全席種におきまして予定枚数終了となりました」と発表した。さらに「つきましては当日券としてエリア指定立見券（南側）４，０００円。エリア指定立見券（西側）４，０００円。の２券種の発売を実施します。発売は