俳優の名取裕子が6日、都内で行われた映画『テレビショッピングの女王青池春香の事件チャンネル』初日舞台あいさつに出席。“2時間サスペンス”への思いを語った。【写真】超豪華！“2時間サスペンス”映画に出演する名取裕子ら俳優陣名取は2時間サスペンスの映画化について「よくここまでこぎつけていただいたな」と感慨に浸るように語った。2時間サスペンスへの思いは強く「私もSNSで『2時間ドラマまたやってください』と