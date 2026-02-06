たくろう・きむらバンドが、憧れの木村拓哉へ向けて、ファンとしての域を超えた熱すぎるメッセージを送った。【映像】木村拓哉へのメッセージ22026年2月5日深夜に放送された『見取り図じゃん』では、見取り図（盛山晋太郎、リリー）を中心に、岡野陽一、さや香・新山、レインボー・ジャンボたかお、EXIT・兼近大樹、たくろう（赤木裕、きむらバンド）、エバース（佐々木隆史、町田和樹）ら豪華メンバーが集結。日頃のモヤモヤ