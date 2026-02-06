マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督に就任したマイケル・キャリックが、前任のエリック・テン・ハーグやルベン・アモリムが重視してきたトレーニング・ルーティンを大きく見直したようだ。『THE Sun』などによれば、最大の変更点は「試合翌日の完全オフ」の導入である。これまでの指揮官が、試合翌日にもリカバリーを名目としたトレーニング参加を義務付けていたのに対し、キャリック監督は心身の回復とリフレッシュを最優先