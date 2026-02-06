マンチェスター・ユナイテッドから期限付きでスペインのバルセロナに移籍しているイングランドFWマーカス・ラッシュフォード。今季初めにはマンUでルベン・アモリム前監督から戦力外とみなされていた同選手だが、バルセロナではラ・リーガとCLあわせて9ゴール9アシストをマーク。完全に調子を取り戻している。一時は招集されなくなっていたイングランド代表にも復帰し、W杯のメンバー入りの確率も高くなっているとみられるラッシュ