日本旅行は、着地観光素材を自由に選べるウェブ旅行商品「赤い風船セレクト」の販売を、2月5日から開始した。これまで、個人向け旅行予約サイトでは、宿泊単体のほか、交通機関と宿泊のセットプランを販売していた。新たに着地観光素材として、現地アクティビティやレンタカー、食事などを組み合わせることができるようになる。設定方面は北海道と沖縄で、設定期間は4月1日から10月31日まで。まずはレンタカーのみに対応し、トヨタ