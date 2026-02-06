北海道中央バスと北都交通は、札幌と新千歳空港を結ぶ新千歳空港連絡バスの運賃を、4月1日から引き上げる。引き上げ後の大人運賃は、円山線・桑園線・真駒内線が1,500円（現行1,400円）、札幌都心線が1,500円（同1,300円）、大谷地線が1,400円（同1,200円）などとなる。小人半額。運賃の引き上げは、2023年12月1日に実施して以来、2年4か月ぶり。改定日以前に購入した回数券は、運賃改定後にもそのまま利用できる。