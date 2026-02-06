アンカー・ストアは、常設直営店の全国50店舗目として「Anker Store ルミネエスト新宿」を3月12日にオープンする。新宿エリアへの出店は初となる。 店舗はルミネエスト新宿の5階に位置し、モバイルバッテリーや完全ワイヤレスイヤホンのほか、ロボット掃除機やポータブル電源なども展示する。店頭で実機のサイズや機能を確認しながら比較できる。 オープンを記念した施策として、先着