auコマース＆ライフは、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」で、還元キャンペーン「ポイント超超祭」を開催する。期間は2月7日10時～2月12日9時59分。 最大41％還元のチャンス 期間中、購入金額に応じてPontaポイント（au PAY マーケット限定）が最大7％還元されるほか、各店舗からの特典や「買い得メンバーズ」の特典などを合わせると最大36％の還元を受けられる。さら