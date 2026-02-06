衆議院選挙について、NNNと読売新聞社は終盤の情勢調査を共同で行いました。 県内3つの選挙区では、1区で国民民主党、2区と3区では自民党の候補者が安定した戦いを進めています。 ◆長崎1区 情勢調査は、NNNと読売新聞社が5日までの3日間、電話とインターネットで行いました。 あわせて5人が立候補している「長崎1区」は、国民の西岡 秀子候補が序盤よりもさらに優位に戦いを進め、自民の浅田 眞澄美候補が追