旅立ちを祝う花、「エアリーフローラ」の出荷が、卒業式シーズンに向けて始まりました。「エアリーフローラ」は、石川県が8年の歳月をかけて開発した、フリージアのオリジナル品種で、2012年に市場デビューしました。イエローやローズ、ピンクなど、今では色どり豊かな13色の花が栽培されています。2025年度は38人の生産者が栽培に取り組んでいて、石川・金沢市公設花き地方卸売市場などで、6日、行われた品評会には、10点が出品さ