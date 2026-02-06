3000を超えるの書き初めが一堂に並ぶ、石川県書道教育研究会（石川書研）の展覧会が、6日から、金沢21世紀美術館で始まりました。石川書研が開く新春恒例の書き初め展では、石川県内の3歳児から99歳まで、あわせて3062の作品が展示されています。今年は石川書研の創刊70周年の節目にあたり、創刊号も展示されるなど、書道を通した教育の歴史が紹介されています。被災地・能登から99歳の秀作秀作に選ばれた最高齢99歳の橋本才一さん