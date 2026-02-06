新世代ガールズグループオーディション「ガルズナビ」で１５００名超の応募者の中から選抜された女性７人組グループ・２ＦＡＣＥ（トゥーフェイス）が５日、北海道・札幌市内で開催中の「さっぽろ雪まつり」の道新雪の広場に登場し、ライブを行った。体調不良で休養中のＨＩＮＡＴＡとＮＩＩＮＡ（ニイナ）を除くＭＡＲＩＡ、ＮＩＫＯ、ＲＩＮＡ、ＫＵＲＥＡ、ＮＩＲＡＩの５人でステージに立った。デビュー曲「ＰＥＥＰＰ