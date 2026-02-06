歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。モデルで俳優の次女・Kōki,さんの23歳の誕生日を祝って愛情たっぷりの手作り料理の数々を公開しました。【写真を見る】【工藤静香】娘Kōki,の誕生日に花をテーマにした華やかな手料理を披露「どんなに手間がかかっても喜んでもらえると嬉しくてね」工藤さんは「次女23お花をテーマにしたバースデーお腹いっぱい胸いっぱい 笑」とハートの絵文字を添えて投稿