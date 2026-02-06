注目のフィギュアスケートは６日の午前（日本時間同日夜）に団体で競技が始まる。前回銀メダルの日本は女子ショートプログラム（ＳＰ）に坂本花織（シスメックス）、ペアＳＰに「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）に「うたまさ」の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が出場する。日本時間６日１８時１４分からアイスダンスの「うたまさ」がトップバッターを飾