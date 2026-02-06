違法薬物の密輸にあたっての「運び役」をSNSで募集するなどしたとしてリクルーター役の男らが警視庁に逮捕されました。職安法違反の疑いで逮捕された会社員の寺内典明容疑者（50）は去年1月から2月の間、SNSで「VIP手荷物配送代行サービス」「報酬20万円案件」などと求人広告を出して違法薬物密輸の「運び役」を募集し、有害な業務への紹介を行った疑いが持たれています。寺内容疑者は、違法薬物密輸を手がけるトクリュウのリクル