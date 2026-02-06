テレビ大阪は、天竺川原が司会、真空ジェシカの川北茂澄がコメンテーターを務めるテレビ大阪のニュース番組『NEWSクライシス』（毎週水曜深1：00）を3月4日からレギュラー放送する。【全身ショット】真剣な表情で並ぶ天竺川原＆川北茂澄日本の未来を揺るがしかねないさまざまな「危機＝クライシス」。あらゆる社会問題に対し、川原と川北が解決に向けて一石を投じる情報番組。地上波放送後には、TVer および YouTube で見逃