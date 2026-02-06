女性グループ・ＵＮＩＣＯＤＥ（ユニコード）が５日、北海道・札幌市内で開催中の「さっぽろ雪まつり」の道新雪の広場に登場し、ライブを行った。オーディション「ＰＲＯＪＥＣＴＫ」で選抜されたメンバーを含む５人組ガールズグループ。ＭＩＯ、ＨＡＮＡ、リーダー・ＥＲＩＮ、ＳＯＯ―ＡＨ（スア）、ＹＵＲＡの５人全員が日本人だが、韓国語も流暢（りゅうちょう）に話せるバイリンガル。２０２４年４月に「Ｌｅｔｍｅ