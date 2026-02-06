俳優・賀来賢人と福原遥が6日、都内で行われた「キリンビール『一番搾り』冬のお花見体験会オープニングPRイベント」に出席。“日本一早い”お花見を楽しんだ。【写真】爽やかで可愛すぎる！桜の木の前でビールを持つ福原遥イベントには、本物の桜の木が登場。桜を見上げた賀来は「日本一早いお花見をできてうれしく思います。ハッピーだね」とにっこり。福原は「私も幸せでした。桜も見られて、こんなかわいいパッケージの一