◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックスノーボード・男子ビッグエア予選（大会1日目/日本時間6日）スノーボード・男子ビッグエア予選が日本時間6日に行われ、日本代表の4選手がそろって予選を突破しました。出場したのは、荻原大翔選手、長谷川帝勝選手、木村葵来選手、木俣椋真選手の4選手。全員がオリンピック初出場となります。この種目では3回のジャンプを実施。このうち高得点をマークした2本の合計点で競い、30人中上